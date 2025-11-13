Голямата шестица в тазгодишния сезон на Big Brother - Давид, Елена, Михаела, Сияна, Валентин и Стоянов ще се изправи пред някои от най-големите си страхове тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Съквартирантите в най-популярната къща в България ще участват в дегустация на екзотична и стряскаща гурме вечеря, която ще събуди всичките им вкусови рецептори.

Извън хранително-вкусовите си перипетии, участниците ги очаква пореден ден, забулен в мистерията на предстоящите елиминации. Напрежението от неочакваното ще се отрази дори на най-добрите приятелки Михаела и Елена. Буйният нрав, който и двете носят, ще доведе до изненадващ конфликт помежду им.

Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер

Снощи от социалния експеримент бе елиминиран ловецът на духове Стефан. Той даде първото си ексклузивно интервю пред “Голямата сестра” на Big Brother - Елена Сергова. На горещия стол в нейното студио Стефан разказа за своите емоции, за паранормалните си преживявания и за силната си връзка с най-добрия му приятел в предаването - Иван. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Ебру от Big Brother: Стискам палци на Елена, но ако съм реалист, ще спечели Котов

Ще има ли съквартиранти, които ще съберат смелост, за да опитат многостепенното меню на Big Brother? Ще получат ли награда и кой от тях ще се сбогува с приключението на живота си без да усети вкуса на победата?

Не пропускайте да видите в новия епизод на най-обсъжданото риалити у нас тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова