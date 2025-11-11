Напрегната вечер очаква съквартирантите в социалния експеримент Big Brother днес от 22:00 ч. по NOVA. За разлика от традиционните елиминации досега, не зрителите, а обитателите на най-популярната къща в България ще определят кой трябва да си тръгне на крачка от големия финал на предаването.

Ебру от Big Brother: Стискам палци на Елена, но ако съм реалист, ще спечели Котов

През последните няколко дни участниците свободно можеха да обсъждат своя потенциален избор и мотивите зад него, като днес той предстои да стане реалност. Завръщането на темпераментната Михаела също донесе със себе си нови въпросителни и промяна в стратегиите на някои от съквартирантите.

Михаела Василевa отново влиза в играта за голямата награда в Big Brother

Бившата носителка на титлата “Овца” е защитена от изгонване, а изкусителната Сияна получи ценен имунитет. Всеки друг от обитателите на Къщата може да каже последно сбогом на Big Brother и шанса за голямата победа след броени часове.

Колко труден ще бъде изборът на съквартирантите и чия мечта ще остане в историята?

Гледайте в новия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Райна Аврамова