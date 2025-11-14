Бюджет на всяка цена. Санкции, горива и високо политическо напрежение. Разговор с Деница Сачева от ГЕРБ и Мартин Димитров от ППДБ.

Едно дългочакано завръщане. Мирослав Ненков търси обратната връзка с „Приятели мои“.

В „Тук и сега“ талантът й отива. Керана пред Деси Банова – Плевнелиева.

Криминалният сериал „Клетката“ се завръща с нов сезон. В студиото са продуцентът Краси Ванков и актьорът Асен Блетечки.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова