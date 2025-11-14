Геополитика с мирис на петрол. Лукойл, санкциите и новият особен управител. Ексклузивно на тази неделя - Министърът на енергетиката Жечо Станков.

Кирил Николов - Дизела. Неговото гориво е екстремното натоварване на тялото.

Двойни цени а зоните за паркиране в София. Коментар на Трайчо Трайков, кмет на район "Средец"

Той достигна до най-високата длъжност в професионалното ръководство на МВР, но избра да напусне системата. На фокус е бившият главен секретар на МВР Калин Георгиев.

За българското правосъдие отвътре. Какво се случва със сигналите срещу обвинител №1 след освобождаването на разследващия главен прокурор: зам. председателят на Върховния касационен съд Лада Паунова.

Христо Гърбов в ролята на... Христо Гърбов. Един разговор, който трябва да се гледа.

Веднага след централната емисия "Новини" разговор с режисьора Тонислав Христов - "Последният гларус"

Редактор: Райна Аврамова