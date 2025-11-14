-
Стратегът Ивайло изигра последния си ход в “Игри на волята”
-
Щура сватба в Къщата на Big Brother тази вечер
-
„Събуди се“: Санкции, горива и високо политическо напрежение
-
„Пресечна точка“: За борбата с наркотиците сред децата и дистанционна работа за родители през лятото
-
Ивайло и Калин се срещат на Арената за братски дуел в “Игри на волята”
-
Михаела, Георги-Шопа и Дунев: С наближаването на финала на „Игри на волята“ интригите стават все по-големи
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Геополитика с мирис на петрол. Лукойл, санкциите и новият особен управител. Ексклузивно на тази неделя - Министърът на енергетиката Жечо Станков.
Кирил Николов - Дизела. Неговото гориво е екстремното натоварване на тялото.
Двойни цени а зоните за паркиране в София. Коментар на Трайчо Трайков, кмет на район "Средец"
Той достигна до най-високата длъжност в професионалното ръководство на МВР, но избра да напусне системата. На фокус е бившият главен секретар на МВР Калин Георгиев.
За българското правосъдие отвътре. Какво се случва със сигналите срещу обвинител №1 след освобождаването на разследващия главен прокурор: зам. председателят на Върховния касационен съд Лада Паунова.
Христо Гърбов в ролята на... Христо Гърбов. Един разговор, който трябва да се гледа.
Веднага след централната емисия "Новини" разговор с режисьора Тонислав Христов - "Последният гларус"
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни