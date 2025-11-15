-
Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер
Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”
"Съдебен спор" заради платена шофьорска книжка
Ивайло от „Игри на волята“: В очите на децата съм супергерой
Ивайло от “Игри на волята”: Няма как да има женски финал със слаби жени! (ВИДЕО)
В "На Фокус с Лора Крумова" на 16 ноември очаквайте
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч. по NOVA
Бюджет ще има, но спорът за парите на държавата остава. Разговор с Румен Христов от ГЕРБ – СДС.
Политически сценарий и сценаристи. Коментар на Антон Кутев.
Битките на шампиона. Специално Карлос Насар пред Мариян Станков – Мон Дьо.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
