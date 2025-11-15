Бюджет ще има, но спорът за парите на държавата остава. Разговор с Румен Христов от ГЕРБ – СДС.

Политически сценарий и сценаристи. Коментар на Антон Кутев.

Битките на шампиона. Специално Карлос Насар пред Мариян Станков – Мон Дьо.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

