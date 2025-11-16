Разследващият журналист на NOVA бе отличена с Голямата награда за телевизионна журналистика на Съюза на българските журналисти „Златно перо“. Признанието е за нейната последователна работа по значими обществени теми и въздействието на материалите й. След нейни репортажи си стигна до арести и законови промени, подпомагащи борбата с имотната мафия. Вероника е гост в студиото на „На фокус с Лора Крумова“, където потвърждава, че има епидемия от имотни измами. Възрастите и психично болните хора са перфектната мишена за измамниците, които са в добре формирана организация. Те използват корупцията на местно ниво и слабостите в закона.

„При използване на юридически неистински частен документ, наказанието е само две години, а при липса на предишни криминални прояви измамникът може да бъде наказан с глоба от 1000 до 2000 лв. За имотни измами получавам десетки сигнали на ден. Затова потвърждавам, че те са като пандемия.“, разказва разследващият журналист.

Вероника Димитрова признава, че е изпитала удовлетворение от случая с 90-годишната Янка Шуколова, която е чист и добър човек, предлагащ на частния съдебен изпълнител да го черпи с бонбони. В случая нейният син е осъден за неустойка от изцяло фалшиви документи и взимайки апартамента, възрастната жена остава на улицата. Всичко за щастие се решава с Арбитражен съд и следват законови промени.

Вероника Димитрова стартира професионалната си кариера като репортер към „Здравей, България“. Тя започва работа в сутрешния блок на NOVA едва 21-годишна като стажант.

„Винаги ми е било интересна тази работа, още като стажант, но за разследванията е необходим житейски опит. Работя като в съда – по документи и извършвам много проверки. Ако няма документи, не започвам работата. Отразяват ми се всички тези случаи и някои ги преживявам повече. Не във всички случаи успявам, но когато помогна, се чувствам щастлива. След нас, са на ход МВР и Прокуратура“, споделя Вероника.

„Заплахите към мен са най-сериозни при хора с много пари. Те заплашват чисто психологически – чрез обаждания, като ти напомнят, че не са те забравили. Тези хора са най-опасните“, разкрива тя.

Лора Крумова е на мнение, че разследващата журналистка на NOVA Вероника Димотрова е израснала много през годините, завладяля е едно пространство, в което няма по-добър от нея и това, с което се занимава е респектиращо.

Редактор: Райна Аврамова