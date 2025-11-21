Съботният киноследобед ще стартира с романтичната комедия „Познай кой”. Лентата ще разкаже забавната история на Пърси Джоунс, който живее с убеждението, че винаги е прав, за всичко, свързано с благополучието на семейството му. До деня, в който всичко се обърква, защото дъщеря му представя новия си приятел и обявява годежа им. Шокът на бащата е още по-голям, когато разбира, че приятелят на дъщеря му не е чернокож…

По-късно от 14.40 ч. зрителите ще се потопят в романтичната атмосфера в лентата „Монте Карло“ на режисьора Томас Безуха, в която той събира няколко поколения холивудски актриси като Селена Гомес, Кейт Касиди, Анди Макдауъл, Лейтън Мийстър и др. Три красиви британки прекарват ваканцията си в Париж. Ваканцията им започва ужасно, тъй като нещата се объркват невероятно, но късметът им се обръща и неусетно те се озовават в Монте Карло. След като в лоби бара на изискан хотел едната от тях е объркана с богата наследница, започват десетки романтични приключения.

Пет години след „Камъкът на раздора” и 11 след гей класиката "Big Eden", режисьорът Томас Безука отново се заема с жанра романтична комедия. Сред актьорския състав откриваме Анди Макдауъл, поп звездата Селена Гомес, Кейти Касиди от тв сериала „Клюкарката” (2007) и канадецът Кори Монтийт от телевизионния блокбъстър "Клуб Веселие" (“Glee”, 2009), починал през 2013 г. заради наркотици. Холивудската звезда Никол Кидман също е замесена в проекта, но като един от продуцентите на филма. Групата The Scene на Селена Гомес изпълнява песента „Who Says“ от филма, а самата млада павица бе номинирана за награда Teen Choice за изпълнението си. Насладете се на страхотния романтичен филм "Монте Карло", изпълнен с много емоции, в който едно лятно приключение ще се превърне във фантазия за цял живот.

Не пропускайте „Познай кой“ от 12.30 ч. и „Монте Карло“ от 14.40 ч. в събота по NOVA.

