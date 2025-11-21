Брендан Фрейзър и Рейчъл Уайз ще събудят древно зло, заплашващо съдбата на човечеството в номинираното за „Оскар” приключенско фентъзи „Мумията“ тази събота от 21.00 ч. по NOVA. Филмът е римейк на класиката от 1932 година с участието на Борис Карлов, чиято история е вдъхновявала много нови екранизации, но тук опитният режисьор Стивън Зомерс прави уникална версия, в която съчетава хорър, фентъзи и комедия в невероятен микс, едновременно забавляващ и държащ в напрежение зрителя до последния момент.

Брендан Фрейзър влиза в ролята на Рик О’Конъл, наемник от Чуждестранния легион, който заедно с чаровната библиотекарка Евелин (Рейчъл Уайз) и нейния неуспял брат Джонатан (Джон Хана) предприемат амбициозна експедиция в търсене на Хамунаптра през 1920 година. Триото от авантюристи напуска Кайро и се отправя към пустинята Сахара. В легендарния Град на мъртвите те откриват тайната гробница, описана в много книги. Но откритието поражда ужас, защото е събудена мумията на египетския жрец Имхотеп.

Не пропускайте развръзката в приключенското фентъзи „Мумията“ тази събота от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова