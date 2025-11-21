Вълнуващи и романтични моменти предстоят с неделните филми по NOVA. Романтичната комедия "Коледа в Гленбрук" от 12.30 ч. ще проследи историята на богата млада жена, която решава да промени живота си. Като внучка на един от най-богатите мъже в Америка, Джесика копнее за живот далеч от светлините на прожекторите.

Богатата наследница Джесика Морган трябва да поеме позицията на главен изпълнителен директор на базираната в Лос Анджелис Morgan Organisation след пенсионирането на дядо си. Младата жена е сирак, след като родителите й загиват в катастрофа, и е отгледана от дядо си Харолд Морган. Преди решаващата стъпка в живота й, тя решава да прекара навечерието на Коледа в малкия град Гленбрук, Колорадо, мястото, където са се срещнали и влюбили родителите й. Джесика иска да чуе звъна на църковните камбани на Бъдни вечер, градска традиция от близо век и легенда, според която желанията се сбъдват. На това място баща й е предложил брак на майка й, и то по време на празниците. Джесика пристига в малкото градче, където започва да работи като преподавател в местната гимназия, но сменя името си, за да не привлича внимание.

Само директорът знае нейната самоличност, но опазването на нейната тайна се усложнява, когато тя се влюбва в красивия началник на местната пожарна Кайл Бюканън...

По-късно от 14.15 ч. следва премиерата на семейната романтична лента „Магията на коледния дух“, която разказва за това как понякога коледното чудо се появява буквално на входната ви врата. Лоръл и съпругът й Уил толкова много искат да имат бебе, но това все повече изглежда като невъзможна мечта. Сезонът на празниците започва и двамата се преместват при любимата й баба Хелън, която има проблеми да се грижи за себе си. Когато Лоръл се свързва с местна организация за социални грижи и разбира, че няма наличен свободен персонал, изненадващото появяване на вратата на г-жа Чудо възвръща техния коледен дух.

