Годината е 1942 г. Шпионинът Макс Ватан (Брад Пит) среща Мариан Бесежу (Марион Котияр) от Френската съпротива по време на смъртоносна мисия в тила на врага в Северна Африка.

Пътищата им се пресичат отново в Лондон, а връзката, която започват, виси на косъм, подложена на изпитанията на размирното време и на ролите, които и двамата имат – те са шпиони. Превъзмогнали на пръв поглед пречките пред любовта си и отдали се на семейно щастие, скоро Макс започва да бъде измъчван от подозрения към новата си съпруга – дали тя не играе умела двойна игра и всъщност не е изпратена от враговете му, за да го унищожи?

Един ден Макс е извикан на среща при шефа си от тайните служби Франк Хеслоп, който му съобщава, че вероятно Мариан работи за немското разузнаване. Макс има само 72 часа, за да докаже невинността й и да спаси семейството си от гибел.

Редактор: Боряна Димитрова