Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Във вторник Неда Спасова защо за мъжа е добре да се чувства значим?
Свежен Младенов за цената, която плащаме в любовта.
Ексклузивна среща на Стаси Айви с холивудската знаменитост Деми Мур.
Една неочаквана среща със сценариста Теньо Гогов и актьора Ники Станоев.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
