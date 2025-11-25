В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Гергана Петрова от Радомир.

Кутия номер 1 беше късметът на Гергана за нейната игра. Тя стартира уверено, разкривайки поредица от малки суми. Банкерът ѝ предложи първа оферта от 3500 лв., но за нея беше твърде рано да се откаже от битката. Отказа още няколко сигурни суми – 2500 лв., 3000 лв. и 2222 лв., решена да играе за по-голяма печалба. Но към края на играта оцеля само една кутия с по-голяма сума – 25 000 лв., с която се раздели след като отказа последната парична оферта от 500 лв. Последните три кутии криеха само дребни монети. Гери направи финален избор и размени кутия 1 за кутия 13. В едната имаше 0,50 лв., а в другата 1 лв. Кутия 13 донесе на Гергана печалба от 1 лв. Макар сумата да беше символична, играта й даде ценен урок – да следва интуицията си и да вярва в своя избор.

