Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Гергана Петрова от Радомир.
Кутия номер 1 беше късметът на Гергана за нейната игра. Тя стартира уверено, разкривайки поредица от малки суми. Банкерът ѝ предложи първа оферта от 3500 лв., но за нея беше твърде рано да се откаже от битката. Отказа още няколко сигурни суми – 2500 лв., 3000 лв. и 2222 лв., решена да играе за по-голяма печалба. Но към края на играта оцеля само една кутия с по-голяма сума – 25 000 лв., с която се раздели след като отказа последната парична оферта от 500 лв. Последните три кутии криеха само дребни монети. Гери направи финален избор и размени кутия 1 за кутия 13. В едната имаше 0,50 лв., а в другата 1 лв. Кутия 13 донесе на Гергана печалба от 1 лв. Макар сумата да беше символична, играта й даде ценен урок – да следва интуицията си и да вярва в своя избор.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
