В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Милена Петрова от Гара Елин Пелин.

Милена започна играта си с кутия номер 3. Една след друга, тя разкриваше кутиите с малки суми, а офертите на Банкера се покачваха – 4000 лв., 4500 лв., 5200 лв. Имаше и възможност да направи смяна и Милена размени кутия 3 за кутия 4. Отказа още една оферта от 5000 лв., но кутията със 100 000 лв. все още не беше разкрита и Милена решително продължи към финала. За съжаление не успя да ги задържи и в последните три кутии останаха 1 лв., 750 лв. и 5000 лв. Банкера отново предложи смяна и Милена замени кутия 4 за кутия 20, като остави двете кутии последни. В едната имаше 750 лв., а в другата 5000 лв. Решението ѝ да размени кутиите се оказа правилно, защото номер 20 донесе на Милена печалба от 5000 лв. Слушайки интуицията си, тя избра най-правилния път към печалбата и си тръгва от „Сделка или не“ удовлетворена от играта си.

