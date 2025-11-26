-
„Пресечна точка”: За високото напрежение в парламента и схемата за пране на пари, свързана с „Величие“
Симона Ръждавичка отпадна на крачка от финала в “Игри на волята” - коя беше нейната фатална грешка? (ВИДЕО)
Острият ум и бързите реакции определят следващите номинирани в “Игри на волята”
Дони: Да напиша песен за друг певец е прецедент, но изпълних обещанието си от „Пееш или лъжеш“
Праволинейна и успешна игра в "Сделка или не"
Генералът падна! Защо Ръждавичка от “Игри на волята” не използва Анулета? (ВИДЕО)
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
В четвъртък Фики Стораро как се справя като баща на първокласник?
Поли Иванова за страховете и вярата в сина си Карлос Насар.
Гергана Змийчарова в преследване на дракони по улиците на Краков.
Специална среща с Генерал Ръждавичка от „Игри на волята“.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
