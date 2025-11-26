Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.

В четвъртък Фики Стораро как се справя като баща на първокласник?

Поли Иванова за страховете и  вярата в сина си Карлос Насар.

Гергана Змийчарова в преследване на дракони по улиците на Краков.

Специална среща с Генерал Ръждавичка от „Игри на волята“.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA. 

Редактор: Райна Аврамова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking