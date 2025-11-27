-
Фики Стораро: Важно е на живо да грабнеш публиката с гласа и изпълнението си
-
Шеф Станислав и Божидара с откровена изповед след раздялата им - заедно срещу лъжите (ВИДЕО)
-
Ръждавичка: В „Игри на волята“ всички имат равни шансове и всичко е възможно
-
Морски сблъсък слага край на Войната на племената в “Игри на волята”
-
Следване на интуицията при взимане на решения в "Сделка или не"
-
Николови се изправят срещу Стоицеви в "Семейни войни"
-
„Пресечна точка”: За високото напрежение в парламента и схемата за пране на пари, свързана с „Величие“
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
В петък създателят на Lord of the Dance Майкъл Флетли.
Доктор Пекин след „Игри на волята“.
Николина Чакърдъкова и нейната предпразнична семейна идилия.
В „Хвърчащите хора“ Александра Караджова – Ая, която е филм мейкър от ново измерение.
В „Пътят на красотата с Ина“ бюти ритуал със сезонни природни продукти.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни