Обичаната народна изпълнителка Николина Чакърдъкова, която вече 26 години е на сцена, е гост в „На кафе“, където разказва повече за предстоящия си концерт, който ще изнесе на 7 февруари 2026 г. в зала Арена 8888. Въпреки, че след всеки концерт певицата заявява, че е последен, се оказва, че има какво още да даде на почитателите си. Обещава голямо, атрактивно, невероятно изживяване за публиката. За разлика от своите 21 концерта до момента в зала №1 на НДК и 3 в зала Арена, този път сцената е поставена в центъра на залата и ще бъдат изградени още 4 сцени. Целта е изпълнителката да е близо до хората.

„Искам този концерт да е много задушевен и да е за душата и сърцето. Ще има 5 сцени и аз ще съм близо до всички. Подготвям един красив спектакъл, в който ще има сценарий и тема. Винаги на концерт ми е липсвала публиката и сега искам да я усетя близо до мен. Ще обикалям сцените, ще събирам енергията на публиката и ще им давам моята. Ще има 30 танцьора, 3 оркестъра, гостуващи малки балерини… Искам душата, тялото и ума да бъдат в синхрон и да вибрират на една честота. Затова всяка избрана песен, танц, осветление и всички компоненти трябва да създадат в зрителите красота и уют в душата им“, дава повече детайли за подготовката по различния концерт-спектакъл.

Николина Чакърдъкова разкрива, че при първите концерти, в които участва дъщеря й Мария, винаги се е притеснявала как ще се справи, но вече е много спокойна. Дори тя е тази, която е неин стожер. В предстоящия концерт Мария ще е гост и ще изпълни само няколко песни. Напред във времето, в плановете им до 2030 година, предстои концерт на Мария Чакърдъкова, в който майка й Николина ще бъде неин гост.

За предстоящите красиви Коледни и Новогодишни празници й е трудно да се раздвои, но дава всичко от себе си да ги превърне в празници за семейството си. Прекарват ги цялото семейство и си разпределят задачите и се опитват да не прекъсват нишката и да празнуват заедно християнските празници. Гордата баба на 5 внучета разказва интересни семейни истории и разкрива, че най-голямата й внучка, която е кръстена на нея, притежава музикален талант.

В момента оркестрите, танцьорите и изпълнителите репетират по отделно, но през януари месец ще се съберат за общи репетиции. Целта на Чакърдъкова е да изпълни с живот и дух 5-те сцени. Всеки от екипа трябва да е подготвен, защото най-добрите импровизации се случват на базата на много подготовки.

