Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
В понеделник празнуваме с рожденичката Мария Илиева.
Ники Илиев за добрите отношения след развод.
За малките жестове и ритуали, които ни помагат да запазим връзката си, щ е говорим с психотерапевта Емилия Ангелова.
А Елизабет Методиева ни среща с Мис България Симона Бакърджиева.
