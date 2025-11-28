В понеделник празнуваме с рожденичката Мария Илиева.

Ники Илиев за добрите отношения след развод.

За малките жестове и ритуали, които ни помагат да запазим връзката си, щ е говорим с психотерапевта Емилия Ангелова.

А Елизабет Методиева ни среща с Мис България Симона Бакърджиева.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова