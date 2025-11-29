-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 30 ноември очаквайте
Темите и гостите в предаването в неделя от 9.30 ч.
Гласовете ви чувам. Протестът, който промени плановете за бюджета на държавата. Коментира Любев Дилов – син от ГЕРБ и Манол Пейков от ППДБ.
Неудобни въпроси за културата. Разговор с председателят на Съюза на артистите у нас Христо Мутафчиев.
Ерата на една дива. Другата Мария Илиева пред Мариян Станков – Мон Дьо.
Готови ли сме за звезда Мишлен? Коментар на шеф Андре Токев.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
