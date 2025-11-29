Гласовете ви чувам. Протестът, който промени плановете за бюджета на държавата. Коментира Любев Дилов – син от ГЕРБ и Манол Пейков от ППДБ.

Неудобни въпроси за културата. Разговор с председателят на Съюза на артистите у нас Христо Мутафчиев.

Ерата на една дива. Другата Мария Илиева пред Мариян Станков – Мон Дьо.

Готови ли сме за звезда Мишлен? Коментар на шеф Андре Токев.

