В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Кольо Петров от Чирпан.

Кольо започна своята игра с кутия номер 18, която замени за номер 8 с първата оферта на Банкера. Когато разкри обаче кутия 18, откри в нея цели 10 000 лв. Той отказа три поредни оферти от 1500 лв. и една за 1000 лв., надявайки се в неговата кутия да бъде последната останала неразкрита голяма печалба от 25 000 лв. За съжаление тя не беше в кутия 8 и след като се раздели с нея, в последните три кутии останаха 1 лв., 750 лв. и 1500 лв. Кольо отказа да смени отново и успя да открие кутията с 1 лв. Това го постави пред последното решение в неговата игра, дали да остане с номер 8 или да я замени за кутията срещу него. Той се довери на своя избор и това му донесе печалба от 1500 лв., които сам беше избрал още в началото на своята игра.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова