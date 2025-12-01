Неда Спасова – защо е добре за мъжа да се чувства значим?

Ирен Кривошиева – за суетата и бижутата със сантиментална стойност.

Китодар ще коментира зимните сметки в рубриката си „Попитай Кито“.

Седмичен куиз с участници от „Игри на волята“.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова