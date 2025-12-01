-
Тройна битка определя първия елиминиран финалист в “Игри на волята”
Петеви срещу Болярски в "Семейни войни"
Решителен избор в "Сделка или не"
Сапунджиева: Може ли жена да спечели седмия сезон на “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Сапунджиева: Чикагото е моят фаворит за победител, но и Калин се справя добре на Арената
В „Събуди се“ за гласовете на протеста и неудобни въпроси за културата
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Неда Спасова – защо е добре за мъжа да се чувства значим?
Ирен Кривошиева – за суетата и бижутата със сантиментална стойност.
Китодар ще коментира зимните сметки в рубриката си „Попитай Кито“.
Седмичен куиз с участници от „Игри на волята“.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
