В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Славчо Аврамов от с. Шемшево.

Славчо започна играта си с кутия номер 22. Той отхвърли парични оферти за 3200 лв., 3500 лв. и 2000 лв., а след това отказа да смени кутия 22, след като Банкерът два пъти предложи смяна. Беше отворил почти всички кутии с големи суми, но все още имаше възможност да спечели 12 500 лв. След като разкри и тях, в последните три кутии му останаха 50 лв., 750 лв. и 1000 лв. Отново получи възможност а смени и този път се възползва, взимайки кутия номер 11. Това решение се оказа печелившо, защото с изборът да смени кутия 22 и след това да я отвори елиминира най-малката сума от 50 лв. Със 750 лв. в едната кутия и 1000 лв. в другата, той отново трябваше да вземе решение дали да размени кутиите. Славчо остана с кутия 11, а тя му донесе печалба от 1000 лв. Той завърши своята игра в „Сделка или не“, а Банкерът очаква следващия играч и следващата игра за голямата награда.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова