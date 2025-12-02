-
В „Твоят ден” на 3 декември ще видите
Николета от “Игри на волята” с първо емоционално обаждане с родителите си! (ВИДЕО)
„На кафе“ с Евелин Костова, Гал Сасон и Петър Калчев
Николета и Сапунджиева: На кого ще стискат палци да спечели „Игри на волята“?
Тежко ново изпитание застава на пътя на финалистите в “Игри на волята”
На живо от Барселона: Бети и Сано за новия риалити формат на NOVA „Вече играеш… Стоичков“
В "Социална мрежа" на 3 декември от 15:20 ч. очаквайте:
Масови отсъствия на студенти разкриха проверки на МОН – присъствието на лекции е под 50%, а в големите университети аудиториите остават полупразни. Какво е качеството на висшето образование у нас?
Родителите на деца със специални потребности също имат нужда да общуват, да бъдат разбрани и подкрепени. А „Мястото на мама” им дава шанс за приятелства, смисъл и мотивация. Разкази за надеждата.
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
Редактор: Ралица Атанасова
