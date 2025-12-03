Гледайте романтичната музикална комедия тази събота от 14.40 ч. по NOVA
На приказния слънчев гръцки остров Калокаири музиката на ABBA отново оживява. Сюжетът на продължението на хитовия мюзикъл Mamma Mia! от 2008 г. е фокусиран върху историята на младата Софи (Аманда Сейфрийд). Докато в първата част тя се опитваше да открие баща си, който да я отведе до олтара, се оказа, че хипотетично всеки един от тримата приятели на майка ѝ Дона (Мерил Стрийп) може да й бъде биологичен родител. Назад във времето Дона е поддържала романтични отношения със Сам Кармайкъл (Пиърс Броснан), Хари Брайт (Колин Фърт) и Бил Андерсън (Стелан Скарсгорд).
Лентата пътува напред назад във времето и проследява как интимните връзки от миналото се отразяват на настоящето. Зрителите ще видят младата Дона и ще проследим началото на нейното шантаво приключение и ще се заредят с много музика, емоции и много лятно настроение.
А новината, че Софи ще става майка ще даде повод на тримата ѝ невероятни бащи да се борят с още по-голямо желание за любовта и вниманието ѝ.
Не пропускайте развръзката в продължението на хитовия мюзикъл Mamma Mia! тази събота от 14.40 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни