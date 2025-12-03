На приказния слънчев гръцки остров Калокаири музиката на ABBA отново оживява. Сюжетът на продължението на хитовия мюзикъл Mamma Mia! от 2008 г. е фокусиран върху историята на младата Софи (Аманда Сейфрийд). Докато в първата част тя се опитваше да открие баща си, който да я отведе до олтара, се оказа, че хипотетично всеки един от тримата приятели на майка ѝ Дона (Мерил Стрийп) може да й бъде биологичен родител. Назад във времето Дона е поддържала романтични отношения със Сам Кармайкъл (Пиърс Броснан), Хари Брайт (Колин Фърт) и Бил Андерсън (Стелан Скарсгорд).

Лентата пътува напред назад във времето и проследява как интимните връзки от миналото се отразяват на настоящето. Зрителите ще видят младата Дона и ще проследим началото на нейното шантаво приключение и ще се заредят с много музика, емоции и много лятно настроение.

А новината, че Софи ще става майка ще даде повод на тримата ѝ невероятни бащи да се борят с още по-голямо желание за любовта и вниманието ѝ.

Редактор: Боряна Димитрова