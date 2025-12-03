Филмът пренася зрителите в Лос Анделис, където група безскрупулни терористи превземат небостъргач по време на коледно тържество и взимат заложници. Без план или подкрепление, но с много смелост и решителност полицаят от Ню Йорк Джон Макклейн (Брус Уилис) ще се изправи срещу групировката като превърне сградата в истинско бойно поле.

Насладете се на една истинска екшън класика, която ще ви остави без дъх до последната експлозия тази събота от 20.00 ч. по NOVA.

