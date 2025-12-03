Неделният киноследобед ще стартира в 12.30 ч. с романтичната комедия „Девет котенца за Коледа“ на режисьора Дейвид Уининг. Лентата ще запознае зрителите с двама човека и почти дузина котки. Тази Коледа в живописния малък град Джеймсвил цари пълен хаос. Една необичайна двойка, се събира отново, след като е натоварена със задачата да намери дом на котило очарователни котенца. Закари и Марили ще открият, че няма по-подходящо време за важните неща в живота: семейството, любовта и може би романтичен годеж!

По-късно от 14.15 ч. следва комедията "Кралска Коледа“, в която холивудската звезда Джейн Сиймур ще подложи на тежки изпитания популярната актриса Лейси Чабърт. Лентата е дело на режисьора на “Инспектор Гаджет 2” и “Бевърли Хилс Чихуахуа 2”Алекс Зам, който прави един съвременна адаптация по мотиви на приказката за Пепеляшка.

Във филма Лейси Чабърт влиза в ролята на обикновено младо момиче, което един ден е изненадано от новината, че годеникът й е княз на малка суверенна държава в Европа. След като двойката решава да прекара коледните празници в семейния замък, девойката се оказва в трудната ситуация да спечели одобрението на бъдещата си свекърва – кралицата (Джейн Сиймур). Дали истинската любов наистина може да преодолее всички трудности? И случват ли се чудеса на Коледа?

Не пропускайте „Девет котенца за Коледа“ от 12.30 ч. и „Кралска Коледа“ от 14.15 ч. в неделя по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова