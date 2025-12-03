В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

След като КЗК установи надценки до 135 процента на храни в магазините: Трябва ли да се предприемат мерки срещу високите цени и какви?

Прекрояване на бюджета за 2026 година: Ке се отрази ли на парите за здраве и как ще се разпределят средствата за възнаграждения в сектора?



Какви са опасенията на съдиите заради антивирусния софтуер в компютрите им?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петрова