Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:
След като КЗК установи надценки до 135 процента на храни в магазините: Трябва ли да се предприемат мерки срещу високите цени и какви?
Прекрояване на бюджета за 2026 година: Ке се отрази ли на парите за здраве и как ще се разпределят средствата за възнаграждения в сектора?
Какви са опасенията на съдиите заради антивирусния софтуер в компютрите им?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
Последвайте ни