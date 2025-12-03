-
"Пресечна точка": За политическите трусове в страната
Двама финалисти казват сбогом на Арената на “Игри на волята”
"Съдебен спор" заради 300 кучета
Тийнейджъри срещу Каръкови в "Семейни войни"
Какви са истинските отношения между Николета и Калин от “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Уверена игра в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
Каква е тайната за красота на Катрин Кели Ланг?
Ирен Кривошиева – за красотата и любимите си бижута.
От Южна Кореа чак до София Линда Ким и нейната приказна цветна паста.
Специалната среща в предаването ще бъде с пореден отпаднал участник от „Игри на волята“.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
