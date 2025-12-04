В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Теодора Куртева от Пловдив.

За своята игра, Теодора беше изтеглила кутия номер 2. След като отказа първата оферта от 3000 лв., тя получи възможност да избере друга кутия и замени номер 2 за номер 8. Следващите оферти на Банкера от 900 лв. и 600 лв., Теодора бързо отказа. В неотворените кутии все още имаше по-високи суми за които да играе. В последните три обаче останаха 1 лв., 5 лв. и 1000 лв. Шанса да спечели най-високата не беше голям, но тя реши да играе до край. Отказа двете последни оферти за смяна на кутиите и остана с номер 8. Решението ѝ се оказа правилно. Кутията, която сама си избра в началото, донесе на Теодора печалба от 1000 лв. Тя завърши своето участие в „Сделка или не“, а на нейно място идва следващият смел играч, който ще застане срещу Банкера, в опит да достигне до голямата печалба.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова