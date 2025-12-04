Вениамин и Елизабет Захариева – колко важно е да се цени жената.

Поредният участник, напуснал „Игри на волята“.

В „Хвърчащите хора“: студентът, който създаде дизайнерски пречистватели на въздух.

Идеи за коледна украса в „Пътят на красотата с Ина“.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова