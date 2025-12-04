-
-
-
-
-
-
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
Вениамин и Елизабет Захариева – колко важно е да се цени жената.
Поредният участник, напуснал „Игри на волята“.
В „Хвърчащите хора“: студентът, който създаде дизайнерски пречистватели на въздух.
Идеи за коледна украса в „Пътят на красотата с Ина“.
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.
