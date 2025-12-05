В студиото на „На кафе“ един от най-колоритните и забавни участници от сезон 7 на екстремното риалити – треньорът по борба Дино разказва защо според него не е успял да стигне до финала, кога получава прякора си, кои са най-близките му хора във формата и защо избира „Игри на волята“ пред приятелката си.

Кой ще бъде новият шампион в “Игри на волята”?

„На третата териториална битка ударих кръста си и оттогава ме мъчеше тази травма. Само като видях битката и че трябва да се теглят шейни и ми стана лошо. Първата я изтеглих, но втората, третата и четвъртата – помислих, че ще ме вадят с линейка от предаването. Но явно така е трябвало да стане. Като излязохме д-р Петров ми направи ЯМР, погрижи се за мен. И вече виждам светлинка в тунела. Всяка сутрин правя специални гимнастики с мои приятели и съм по-добре!“

Дино от “Игри на волята”: Не обичам да губя и не мога да се побера в кожата си, че не спечелих! (ВИДЕО)

Дино кандидатства два пъти за участие в „Игри на волята“. Първият път не го приемат заради неподходящите видеоклипове, които изпраща на продукцията и не добре попълнен кастинг формуляр. „С приятели направихме клуб по класическа борба в Стара Загора. Тренирах успоредно с децата и така се подготвих, за да кандидатствам втория път. Приятелката ми обаче не беше щастлива от факта, че няма да сме заедно толкова дълго време, скарахме се и приключихме връзката си.”

Дино от “Игри на волята”: Имаше моменти, в които наистина си мислих, че ще умра на Арената! (ВИДЕО)

Прякорът му датира от детските години. „Още в първи клас на джобчето на раницата ми пишеше Дино. После влязох в спортна гимназия, един съученик също учеше там и продължиха да ме наричат така. Татуировката си я направих преди 5-6 години.“

Дино споделя, че за него Траян е топ приятел. „Не успях да отида на ергенското и на сватбата, но ми е обещал да направи още едно специално за мен. Чувам се редовно и с други от участниците. Не очаквах да станем толкова близки. Той е толкова спокоен и уравновесен, а аз съм нервен и по-активен. Ядоса ме като не взе парите в предаването. Такъв бедняк не съм виждал никъде. Отиде на битка – няма пари. Отиде на втора – пак няма. Накрая и на номинационна отиде – и пак без пари. Но нищо – има предимство. За него то беше по-важно.“

Дино разказва, че когато се прибира в Стара Загора, първата му работа е да отиде в залата. Всички деца го поздравяват, колегите също.

Още много интересни и забавни истории от живота на Дино, гледайте във видеото.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова