Воинът, който стигна до топ 5, признава, че контузиите и болките в кръста са били преградата между него и полуфиналите, но никога не са успели да пречупят духа му. “В “Игри на волята” или трябва да си готов на всичко, или се прибираш вкъщи рано!”, казва той - изречение, което сякаш обобщава всеки негов ден в суровите условия в Дуранкулак.

Николай Начев-Дино: Приятелката ми не искаше да влизам в „Игри на волята“ и скъсахме

Дино споделя, че още щом е видял препятствията в последната си битка, “му се е завило свят”, но е продължил напред, защото духът му не допуска отстъпление. Именно заради тази упоритост и постоянните удари в Играта той признава, че не е успял да покаже пълния си потенциал , особено и с кръст, който “не можеше да издържи повече”. Най-тежкият му момент е бил сблъсъкът между болката и желанието да продължи, но той вярва, че се е борил достойно и че зрителите са видели истинския Дино.

Кой ще бъде новият шампион в “Игри на волята”?

Не подминава и една от най-коментираните теми през сезона - торбичката с храна, намерена на Изолатора. Казва, че не е искал да крие нищо, просто е забравил за случката, макар да съжалява за нарушаването на правилата: “Не съм светец и нямам ореол на главата” - коментира също Дино. Също толкова честно признава и друго - в борбата шампионът от сезон 4 на “Игри на волята” Алекса би го победил. “По-добър е от мен”, казва Дино без грам колебание, показвайки уважение към противника.

Дино от “Игри на волята”: Имаше моменти, в които наистина си мислих, че ще умра на Арената! (ВИДЕО)

Следите от Игрите обаче не свършват с емоциите. По тялото му още личат мазолите от първата му капитанска битка, ожулванията по краката, пришките по ръцете и лактите. Шеговито казва, че на Арената “е скъсал целите си ръце”, но зад смеха стои огромна физическа цена. Затова и благодарността му към Avène е съвсем естествена - след всичките удари и рани най-сетне ще може да се погрижи за тялото си с продуктите, на които разчита всяка жена и всеки мъж, преминали през трудни условия.

Дино иска да бъде запомнен като човек, който никога не се отказва, дори когато е пречупен. Като воин, който играе честно, бори се докрай и вярва, че всяко зло е за добро. За него категоричният победител на сезона е Калин - “подготвен, здрав, чист и добър човек”, с когото мечтае да играе в дуел срещу участници от предишни сезони.

Едно е сигурно - ураганът Дино може и да напусна Арената, но следата му остава, а зрителите още дълго време ще помнят усмивката му.

На какво иска да научи децата, на които Дино е треньор по борба? И в коя битка той е мислил, че може да остане завинаги на Арената? Гледай цялото видео, за да разбереш.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова