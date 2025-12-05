По света е много рядко срещано филм да увеличи до такива размери броя на зрителите си във втория си уикенд в кината. Ето и резултатите за „Един грам живот“ в националната бокософис класация: 10 407 зрители са гледали филма само през втория му уикенд на екран, а приходите от продадени билети са 145 928 лева. От премиерата му до неделя, 23 ноември, включително, филмът е видян от 24 881 зрители.

„Един грам живот“ представя четири различни истории, които се пресичат в едно училище и в които са засегнати не само децата, започнали да употребяват по различни причини наркотици, а и техните приятели, роднини и семейства.

Режисьор и сценарист на филма е Атанас Михайлов, оператор е Емилиан Дечев, в ролите ще видим като актьорите Ивайло Захариев, Калоян М. Патерков, Тервел Пулев, Добринка Главинчева, Симона Йорданова, Павел Димчев, Лео Панов, Александър Везенков - Баскетболист #1 в България и Европа и много други.

Продуценти на „Един грам живот“ са Атанас Михайлов, Христо Христов – Зипо, Стоян Стоянов Слаш (Кино академия за таланти), копродуценти са Мариела Кирова и Калин Таушанов, изпълнителен продуцент е Юлия Николова. Това е вторият пълнометражен филм на Атанас Михайлов след „Киберпрестъпност“, преминал успешно проверката на зрителите само преди година.

„Един грам живот“ вече спечели сърцата на хиляди зрители и продължава своя триумфален път от киноекрана към сърцата на зрителите!

