Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Във вторник Крисия за преждевременното порастване.
Чанинг Тейтъм и Кирстен Дънст в рубриката на Стаси Айви.
Попитай Кито за семейните събирания.
Ванеса и Чефо от „Диви и красиви“, с които ще си говорим за приключения и ще играем куиз.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
