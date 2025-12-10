Гледайте приключенията на чаровния частен детектив и екипа му тази сряда вечер от 21.00 ч. по NOVA
Кацумото приема работа като охрана на кей-поп звезда, която е на върха на музикалните класации.
Междувременно Хигинс и Рик се оказват в сериозна опасност, докато се опитват да помогнат на приятел на Рик.
А Магнум има предположения за причината за смъртта на капитан Грийн.
Редактор: Райна Аврамова
