Шеф Манчев се заема със сериозно предизвикателство в кухнята на заведение за бързо хранене в „Кошмари в кухнята“ . Възможно ли е ресторант с голям оборот да работи на загуба ще си припомним в епизода на предаването тази сряда от 20.00 ч. по NOVA.

Гостилница „Йорк“ отваря врати преди 4 години в град Бургас. Това е заведение за бързо хранене, което предлага традиционни български ястия и обслужва над 150 души ежедневно.

Собственикът – Добромира, има опит като счетоводител, но счетоводните сметки в края на натоварения работен ден не излизат. Със задачата да установи причината заведението да работи на загуба се заема шеф Иван Манчев.

Инспекцията на кулинарния виртуоз в кухнята установява, че гостилницата предлага богато традиционно меню, но по време на работния процес цари пълен хаос. Ограничената кухненска посуда и хигиената на работното място са само част от проблема. Сложната система за приемане на поръчки без компютър води до грешки, поръчките се бавят и клиентите се оплакват, че храната стига до тях с повече от час закъснение. В резултат - оборот има, но възнаграждение - не.

За да помогне на гостилница „Йорк“ да заработи на пълни обороти, шеф Манчев изготвя спасителен план. Има ли бъдеще заведението - припомнете си в епизода на „Кошмари в кухнята” от 20.00 ч. само по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова