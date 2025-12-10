В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Кристина Кунтова от Пловдив.

Кутията с която започна играта си Кристина беше номер 24. След като отказа две оферти от 2900 лв. и 3500 лв., тя получи възможност да я смени и взе кутия номер 1. За съжаление тази смяна я лиши от 20 000 лв., които се оказаха в кутията с която излезе, номер 24. Тя продължи да отхвърля офертите на Банкера, но продължавайки напред се раздели и с всички високи суми. На финала, в двете последни кутии останаха 100 лв. и 1000 лв. Отказа и последната оферта за смяна на кутиите и накрая откри в кутия номер 1 печалба от 1000 лв. Въпреки, че не успя да спечели голяма сума, това не помрачи усмивката ѝ, защото играта донесе на Кристина преживяване, емоции и истинско забавление.

Редактор: Райна Аврамова