Големият победител в „Игри на волята“ сезон 7 е Мирослав Великов. Канадският вълк единак спечели повече битки от всеки друг участник в този сезон и въпреки многото препятствия по пътя, той винаги се връщаше все по-силен и с по-голям хъс за победа. Обиколи всички територии и всички племена и отбеляза своеобразен рекорд – в 6 индивидуални сблъсъка, записа 4 победи и нула загуби. Днес победителят е в студиото на „На кафе“, където признава, че все още преживява емоцията от финалния двубой. За него това е уникално емоционално изживяване. Мирослав е категоричен, че всички имат своите слабости, но това, което му е помогнало е спокойствието и това, че е успял да запази самообладание на Арената.

„За последната битка, интересното е, че когато се събудих сутринта се чувствах добре и се бях наспал. Бях уверен в себе си и когато тичах към Арената, усещах, че ще спечеля. Не бях минавал въртящите се варели, защото влязох седмица по-късно в играта, след кастинг битка. Знаех, че Калин и Алекс са ги минавали през първата седмица, но го приех като някакво изпитание, което искам да пробвам“, споделя Мирослав.

Категоричен е, че Калин и Алекс са добре подготвени състезатели, които са се доказали многократно през сезона. Калин е звезда и не случайно е любимец на публиката и на него също, гледайки отстрани по телевизора. Той е добър във всичко. Алекс започна слабо, но има прогрес през сезона и доказа, че заслужава да е на финал.

„Смятам първо да заведа жена ми на екскурзия, тъй като доста преживя, заради моето участие. Тя ще избере дестинацията. Другото, което ще направя е да подпомогна клуба по катерене във Велико Търново. Имаме една малка зала, която искаме да уголемим или да намерим по-голямо помещение. Бих желал клуба да се разрасне“, разкрива за какво смята да използва парите от наградата.

Участникът разкрива, че е гледал екстремното риалити от сезон 2 и е голям фен на „Игри на волята“. Кандидатства за участие, но когато му се обаждат, жена му вече е бременна. Споделя с нея притесненията си и дори се колебае дали да участва, тъй като това е първата им рожба. Но с нейната пълна подкрепа, Миро успява да изживее мечтата си.

За глада, коалициите и препятствията в Игрите

„Гладът не се усеща, но умората става голяма. Чисто физически се чувстваш изнемощял. Излизаш на Арената, нямаш енергия, вие ти се свят и тялото отказва. Това ми изигра лоша шега. Но за една седмица на Резиденция качих около 12-13 кг. Не спирах на ям, а тялото ми беше като гъба и попиваше всичко. Качвах килограми и го правех нарочно, защото знаех, че ако съм слаб нямам шанс на физическите компоненти. Мнението ми за коалициите е, че ако влезеш с идеята да играеш само с единия пол, процентно ти пада шанса да напредваш в играта. Логично е да намираш и да играеш с хора, на които имаш доверие, които подкрепяш и знаеш, че и те ще те подкрепят. Това, за което съжалявам е за случката с храната, че наруших правилата. Това е нещото, за което истински съжалявам. Не мисля, че съм правил стратегически грешки, защото всяка нещо съм го правил с причина и на момента съм считал, че това е правилно“, признава победителят.

Когато се среща с фенове всички са приветливи и правят добри анализи. Снимат се с него, децата се радват. Всичко негативно е онлайн, но той е игнорирал това пространство. След като печели формата и се завръща при жена си, тогава се появява дъщеричката им. Гледа финалът със семейството си в тесен кръг и отново преживява емоциите от Арената.

„2025 година е много голяма за мен, но най-голямата ми победа е раждането на дъщеря ми“, категоричен е Мирослав.

Участникът обича високия адреналин и приключенията. Изкарал е курсове за планински водач, пътувал е сам с раница на гърба из Европа, но сред хобитата му е екстремно скално и ледено катерене по замръзнали водопади.

Повече за предстоя му в Канада, за любовта, която открива онлайн, за предложението му на Белоградчишките скали и за желанието му да остане в България, гледайте във видеото.

