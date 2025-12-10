Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
В четвъртък Калин Сърменов за драмата и усмивката в живота на Георги Парцалев.
Орлин Павлов пред Елизабет Методиева – Бети за най-голямата лъжа, на която се е връзвал в живота си.
Гергана Змийчарова по Коледните базари на Европа в търсене на празничния дух.
Специална среща с Чикагото от „Игри на волята“ сезон 7.
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.
