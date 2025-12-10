В "Социална мрежа" на 11 декември от 15:20 ч. очаквайте:

Образователната система отново пред рестарт: МОН поставя темата за връщане към модела 4+4+4 години и сериозна реформа в учебните планове, както и изпитите.

„Българската Коледа” дарява надежда! Как кампанията за поредна година помага на 6-годишната Гергана Кузманова, родена в шестия месец.

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Дарина Методиева