В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Втори протест срещу управлението и в очакване на развръзката по шестия вот на недоверие – предаваме на живо политическите реакции от пленарната зала и кулоарите.

Икономисти с препоръки за реформи в пенсионния модел. Какви са те и как ще ни се отразят?

И още: икономика на изкуството: какво е заложено в бюджета за култура и защо представители на сектора поискаха допълнително финансиране?

Редактор: Цветина Петрова