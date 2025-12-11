Магнум и Хигинс издирват изпълнителен директор на компания за слънчева енергия на име Сандра Перес, която мистериозно е изчезнала в деня на обявяването на голям акционер. Изчезването й е нещо нетипично за нея, което провокира нейният бизнес партньор Джордан Хайнс да наеме Магнум и Жулиет да я открият. След като Хигинс открива Сандра мъртва, полицаите първоначално започват да подозират и разследват компания за управление на капитал. Скоро двамата с Магнум откриват по-личен мотив за убийство.

Междувременно Рик се подготвя за посещение на малката си сестра Рути. Освен това Магнум моли Гордън за файл, който може да помогне със случая на смъртта на капитан Грийн.

