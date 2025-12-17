Чарли Кинкейд никога не е виждал баща си. Откакто родителите му се разделят, Джак винаги има някакво извинение да не е около сина си. Поради липсата му и невъзможността да е пример за подражание, Чарли бива обсебен от супергерой, известен като Стражът.

Когато баща му най-накрая го кани в къщата си за уикенда за рождения ден на Чарли, спешно обаждане от работа принуждава Джак да си тръгне. В отсъствието на баща си, Чарли кани най-добрия си приятел Бергер и заедно със съучениците им Мая и Лизи изследват къщата и откриват таен щаб, който изглежда принадлежи на супергерой. Те започват да вярват, че отчужденият баща на Чарли може да има таен двойствен живот.

