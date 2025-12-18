Георги Стойчев-Шопа от „Игри на волята“ и златното момиче Невяна Владинова гостуваха в студиото на Елизабет Методиева, където разкриха как се е случило запознанството помежду им, от кога датира любовта им и какви са плановете им за наближаващите празници.

„При нас нещата се развиха много бързо. Трябва да благодаря на NOVA, защото Невяна ме е видяла по телевизията и ме е харесала, гледайки участието ми в „Игри на волята“. В крайна сметка за запознахме чрез социалните мрежи и се видяхме“, разказва Жоро-Шопа.

„По принцип не гледам предаването, но го харесах още от визитката. Преглеждам първите епизоди, за да съм в час кой участва. Стори ми се много забавен и естествен. Изключвам това, че визуално ми допадна, това е ясно”, пояснява Невяна Владинова.

Георги признава, че е доволен от представянето си в Игрите и от развоя на събитията в живота му след тях. На първата им среща Жоро води Невяна на вечеря, където в конкретната вечер се оказва, че има участие Лили Иванова. „Получи се топ, все едно го бях организирал специално, дни по-рано“, шегува се републиканският шампион по кану-каяк.

„Паснахме си веднага. Имам чувството, че се познаваме от години. Имаме сходни разбирания за живота и като реакции в дадени ситуации“, споделя Невяна Владинова.

Относно победителя в сезон 7 на „Игри на волята“ Миро, Георги смята, че е заслужил да спечели формата. „След моето участие гледах епизодите. Но вътре или навън, винаги съм се стремял да гледам ситуацията от страни. Нищо не ме изненада, освен случката на Томи с филийките. Хората, които ми пиша в социалните мрежи, ме определят за техен фаворит и ми казват, че не е трябвало да излизам толкова рано. И че ако съм останал до последните седмици, нещата щяха да се развият по различен начин. Аз също имах различна визия за нещата. Влязох, за да спечеля, а не за да си играя игрички или да ставам инфлуенсър. Но не съм и от хората, които задълбават в миналото. Каквото е имало да се случва, се е случило.“

Повече за спорта, инфлуенсърството и примера, който даваме на децата, гледайте във видеото.

