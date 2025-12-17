В студиото на „На кафе“ Радостина разказва за трънливия път, по който е преминала, за да влезе в най-екстремното риалити, за изпитанията на Блатото и в Изолатора и за силата на духа и волята.

Женската сила в „Игри на волята“ Ръждавичка, Радостина и Николета за победите и загубите на Арената

Радостина разкрива, че кандидатства няколко пъти за участие във формата. Мечтае да влезе в предаването. Точно когато губи надежда, получава обаждане да участва в кастинг битка. Трябва да отиде още на следващия ден. Тръгва по магистралата за Варна, но по това време там бушува пожар. Отбива, но батерията на телефона ѝ е паднала. Озовава се в някакво село до Варна, без навигация. Зарежда телефона си в местен магазин. „За мен колкото по-дълъг е пътят, те учи на повече неща. Два пъти ме отхвърлиха на кастингите за предаването преди да вляза в Игрите. В началото, когато не ме допуснаха до участие, егото ми беше наранено. От продукцията ми казаха, че мога да покажа много повече. Че виждат потенциал, но трябва да работя още върху себе си. Приех това, което ми казаха. Не се отказах, а напротив – амбицирах се. Когато се явявах на първия кастинг, не можех да плувам. След това всеки ден бях в басейна. На последния кастинг станах първа в плуването. Благодарение на всички тези откази се научих да бъда атлет и да бъда функционална.“

„Много пъти ми се наложи да се боря със себе си в Игрите. Условията бяха отвратителни. По принцип съм много усмихнат човек, но там ми беше трудно да поддържам усмивката на лицето си. Но не се отказах докрай и борбеният ми дух надви всичко останало. Изкарах 7 седмици на Блатото и 4 на Изолатора“, разказва Радостина.

Чикагото: Влязох в „Игри на волята“ 7 за тръпката, емоцията и самото преживяване

„Всеки ден се молех да издържа поне още 1 ден. Казвах си, че мога още малко. Не исках да спирам докато не покажа какво мога. В реалния живот ежедневието ми е много забързано. От участия тичам на работа, в залата. В предаването имаше моменти, в които нямах какво да правя за първи път в живота си. Реших да си почина малко. Дори наскоро колата ми се беше развалила и закъсах в Пловдив. Звъннах на мама и ѝ казах: „Мамо, искам си на Блатото!“

Радостина разкрива, че танците играят огромна роля в живота ѝ. Майка ѝ я отглежда сама чрез тях. Като малка самата тя танцува спортни и народни танци. Когато навършва 16 години, решава, че иска да работи. Майка ѝ я учи да танцува ориенталски танци и чрез тях да изкарва доходите си. Имат много различни и забавни случки от празненства и събития, на които са поканени за участия. „На едно празненство ни накараха да излезем от автомобил, който беше подарък. Ужасно трудно се танцува в кола, но беше забавно.“

Мирослав: Спокойствието и самообладанието на Арената ми помогнаха да спечеля „Игри на волята“ 7

Радостина изучава илюстрации и оформление на книгата в Художествената гимназия, а нейните илюстрации са включени в детската адаптация на „Под игото“ на Руси Чанев.

Още за своенравния ѝ характер, детските бели, за пътя ѝ от рисуването в художествената гимназия до тренировките по бодибилдинг и състезанията по културизъм.

Редактор: Боряна Димитрова