Този понеделник вечер от 20.00 ч. зрителите на NOVA ще могат да се забавляват с романтичната комедия „Невероятният живот на Енцо “ на режисьора Саймън Къртис. Лентата разказва историята на състезателния пилот Дени и неговото вярно куче Енцо, като ще разкрие силата на връзката между човек и най-добрия му приятел.

Едно куче ще ни научи какво е да бъдеш човек. Мъдрото старо куче Енцо Суифт (с гласа на Кевин Костнър) споделя житейските си уроци, научени от собственика му Дени Суифт (Майло Вентимиля) - обещаващ автомобилен състезател. Енцо знае, че е различен от другите кучета. Философ с почти човешка душа, той се е самообразовал с гледане на телевизия и внимателно слушане на думите на господаря си Дени. Благодарение на Дени, чувствителният Енцо познава в дълбочина човешкия живот и разбира, че в него - както в състезанията - не всичко опира до бързината. Като използва техниките, необходими на пистата, всеки може успешно да се справи с предизвикателствата по пътя си. Заедно двамата преминават през любов, загуба и надежда — като истински отбор, който знае как да се справя с всяка буря.

Филмът е създаден по романа "Изкуството да се състезаваш в дъжда" на американския писател и продуцент Гарт Стайн.

