Тази вторник вечер от 20.00 ч. зрителите на NOVA ще могат да се забавляват с коледната класика „Сам вкъщи“. Американската комедия на режисьора Крис Кълъмбъс разказва историята на момче, което брани своя дом в Чикаго от крадци, след като семейството му по неволя го забравя за своята коледна ваканция в Париж.

Осемгодишният Кевин Маккалистър (Маколи Кълкин) е най-малкото от петте деца на семейство Маккалистър. Той често е тормозен от братята и сестрите си и след поредната неправда, той си пожелава семейството му да изчезне. На следващия ден, той се събужда и открива, че е сам вкъщи и желанието му се е сбъднало. В суматохата около заминаване на коледна почивка, семейството на Кевин случайно го забравя в къщата и той останал сам и щастлив, се заема с празничната й декорация.

Когато родителите му осъзнават, че са оставили сина си сам, те веднага търсят начин да се върнат в САЩ. Междувременно, двама крадци, известни като „Мокрите бандити“, се опитват да оберат къщата. Но малчуганът не украсява стаите само с гирлянди и елхови клонки. Той се подготвя да посрещне с безброй капани-изненади двамата смотани крадци, които се опитват да проникнат в дома му.

Ще успее ли остроумното хлапе да защити дома си от двама непохватни крадци и да осуети плановете на похитителите?

