Гледайте комедията на Бъдни вечер от 20.00 ч. по NOVA
Най-малкият и любим герой на Америка се завръща в ефира на NOVA, но този път е готов не само на нови приключения, но ще се наложи да вкуси гигантско парче от Голямата ябълка.
Кевин Макалистър (Маколи Кълкин) се завръща! Този път той се е озовал в Ню Йорк с достатъчно пари и кредитни карти, за да превърне Голямата ябълка в своя детска площадка!
За беда, Кевин няма да е сам задълго - прословутите бандити Хари и Марв (Джо Пеши и Даниъл Стърн), които все още болезнено помнят последната си среща с него, сега са се устремили към Ню Йорк с план за голям празничен обир. Но малчуганът ще ги посрещне с безброй хитроумни капани, които двамата престъпници няма да забравят никога!
Не пропускайте семейната приключенска комедия „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк" на Бъдни вечер от 20.00 ч. по NOVA
