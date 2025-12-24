Голяма порция приключения, магии и празнично настроение очаква зрителите тази Коледа с фентъзи лентата „Момчето, което можеше да бъде крал“ по NOVA. Приключенският екшън на режисьора Джо Корниш събира звездите Патрик Стюарт и Ребека Фъргюсън с дузина млади актьори.

Магията от „старата школа“ попада в новия свят в това епично приключение. Алекс (Луис Ашбърн Съркис) дванайсетгодишен британски ученик, който смята, че е просто поредния обикновен младеж, докато неочаквано се натъква на меч, забит в камък - митичния Екскалибур.

Сега той трябва да обедини приятелите и враговете си в един рицарски съюз, за да могат заедно с легендарния магьосник Мерлин (сър Патрик Стюърт) да надвият магьосницата Моргана (Ребека Фъргюсън). След като най-могъщият меч в историята е в ръцете на най-безсилния ученик в Британия, е време да започне едно епично приключение Бъдещето е заложено на карта и Алекс трябва да се превърне във един велик лидер, какъвто никога не е мечтал, че може да бъде.

