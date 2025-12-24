Забавление за цялото семейство очаква зрителите по време на най-светлите празници по NOVA. Начало ще постави звездата Веселин Маринов с празничен концерт 12:30 ч. Любимата българска звезда ще потопи зрителите в магията на празника с уникален празничен спектакъл, включващ авторски коледни песни и някои от най-големите му хитове.

От 15.00 ч. с премиерната лента „Весела кралска Коледа“ ще станем свидетели на едно коледно чудо. В романтичната лента на режисьорите Тим Клаг и Дани Стак ще проследим историята на обикновена млада жена, която е поканена да помогне с коледните приготовления в малко европейско кралство. Там тя неочаквано се сблъсква с очарователния престолонаследник. Между празничните традиции, дворцовите задължения и искрите помежду им, Коледа се превръща в приказка, която може да промени съдбата и на двамата.

По-късно от 16.10 ч. следва семейната комедия „Сам вкъщи 3“, която продължава да разказва историята на момче, което брани своя дом в Чикаго от крадци. В третата на част на хитовата коледна поредица група международни шпиони крие свръхсекретен компютърен чип в кола играчка, която попада в ръцете на осемгодишния Алекс, който е сам вкъщи. Детето забелязва как шпионите нахлуват в съседните домове в търсене на устройството, но вместо да се изплаши, той е готов да ги посрещне подобаващо.

Не пропускайте празничния концерт на Веселин Маринов от 12.30 ч., романтиката „Весела кралска Коледа“ от 15.00 ч. и комедията „Сам вкъщи 3“ от 16.50 ч. този четвъртък 25 декември по NOVA

Редактор: Райна Аврамова