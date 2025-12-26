Голяма порция празнично настроение очаква зрителите този петък с едни от най-обичаните звезди на българската естрада и със следобедните филми по NOVA. Начало ще поставят звездите „Братя Аргирови“ с празничен концерт 12:30 ч., които ще зарадват публиката с летния си концерт в родния им Пловдив. Много хитове, добро настроение и специални гости в лицето на Васил Найденов, Тони Димитрова и Христо Стоичков ще зарадват феновете на българската естрада.

По-късно от 14.20 ч. в премиерния филм "Коледа, любов и фъдж" на режисьора Дани Бойл ще проледим историята на талантлива сладкарка. Когато младата жена се връща у дома за празниците, тя се оказва въвлечена в местно състезание за най-вкусен коледен фъдж — и в неочаквана среща със стара любов. Между празничните аромати, семейните традиции и новите искри, Коледа може да донесе най-сладкия втори шанс.

Киномаратонът в празничния почивен ден продължава с любимият малък герой на Америка Кевин, който ще се наложи да се изправи срещу трима опасни бандита в „Сам вкъщи 4“. В семейната комедия на режисьора Род Даниел, малкото изобретателно момче ще се наложи да се изправи пред поредното предизвикателство. Кевин Маккалистър решава да прекара Коледа с баща си в имението на новата му богата приятелка Натали. Но той изобщо не подозира, че му предстои ново приключение, в което ще се наложи да спасява кралски наследник от трима бандити. Запасен с богат арсенал от капани, Кевин не само ще спаси имението от набезите на крадците, но и ще успее да събере родителите си.

Не пропускайте празничния концерт на Братя Аргирови от 12.30 ч., премиерния филм „Коледа, любов и фъдж“ от 14.20 ч. и комедията „Сам вкъщи 4“ от 16.10 ч. този петък 26 декември по NOVA

Редактор: Райна Аврамова